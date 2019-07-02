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النمساوي تييم يودع ويمبلدون مبكرا

الرياضة

النمساوي تييم يودع ويمبلدون مبكرا
AFP
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ودع النمساوي دومينيك تييم، بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، مبكرا، بخسارته أمام الأمريكي المخضرم سام كويري 7-6 (4-7) و6-7 (1-7) و3-6 و0-6، اليوم الثلاثاء.

ولا يحبذ تييم، وصيف بطولة رولان غاروس الفرنسية، اللعب على الملاعب العشبية بدليل أن أفضل نتيجة حققها في ويمبلدون كان بلوغه الدور ثمن النهائي عام 2017.

وسيلتقي كويري الذي يمتاز بإرسالاته الصاروخية وبلغ نصف نهائي ويمبلدون عام 2017، مع الروسي أندريه روبليف أو التشيلي كريستيان غارين.

وانضم تييم إلى الجيل الجديد من اللاعبين الذين ودعوا البطولة مبكرا بعد خروج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، والألماني ألكسندر زفيريف المصنفين إلى جانبه ضمن العشرة الأوائل بين اللاعبين المحترفين.

المصدر: أ ف ب

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