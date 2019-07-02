بارتي إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون

بلغت الأسترالية آشلي بارتي، الدور الثاني من بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الصينية جينغ سايساي 6-4 و6-2، يوم الاثنين في الدور الأول.

وضربت بارتي، المصنفة أولى، بقوة، وهي تسعى لأن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولتي رولان غاروس وويمبلدون في موسم واحد، منذ الأمريكية سيرينا وليامز عام 2015، وتقدمت 3-0 في المجموعة الأولى، لكن سايساي نجحت في رد التحية وإدراك التعادل 4-4 قبل أن تستعيد الأسترالية أفضليتها وتكسب الشوطين التاليين منهية المجموعة في صالحها 6-4.

Cruising through…



World No.1 @ashbar96 eases into the second round at #Wimbledon with a comfortable victory over Saisai Zheng pic.twitter.com/Q4zcZqsgqN — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2019

ولم تجد بارتي أي صعوبة في حسم المجموعة الثانية 6-2 وبالتالي المباراة في ساعة و15 دقيقة لتحقق فوزها الـ 13 تواليا.

وتلتقي بارتي في الدور المقبل مع البلجيكية أليسون فان أويتفانك، الفائزة على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 6-4 و4-6 و6-2.

المصدر: أ ف ب