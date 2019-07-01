انتقل لاعب الوسط الكرواتي الدولي، ماتيو كوفاسيتش، بصورة دائمة إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، بعد أن لعب الموسم الماضي في صفوف النادي اللندني على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وخاض كوفاسيتش 51 مباراة في صفوف "البلوز" الموسم المنصرم، وساهم في إحرازه الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وحلول النادي في المركز الثالث في الدوري المحلي والعودة بالتالي للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

.@Mateo_Kova23 is here to stay! 🙌 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2019

وفرض الفيفا في 22 فبراير الماضي، عقوبة بحق تشيلسي منعه بموجبها من ضم لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات (الصيفية لعام 2019، والشتوية في يناير 2020)، على خلفية مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصر، معتبرا أن النادي اللندني خالف القواعد بتعاقده مع 29 لاعبا قاصرا.

كما رفض الفيفا استئنافا تقدم به النادي اللندني الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، لكن، بما أنه يملك توقيع كوفاسيتش منذ الموسم الماضي، فقد تمكن من التعاقد معه بصورة دائمة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن تشيلسي سيدفع مبلغ 40 مليون جنيه (51 مليون دولار) للحصول على خدمات لاعب الوسط الكرواتي الذي قال: "لقد استمتعت حقا بموسمي على سبيل الإعارة في صفوف تشيلسي، أشعر بالراحة داخل النادي وفي الدوري الإنجليزي أيضا. أنا سعيد جدا لانتقالي بصورة دائمة".

في المقابل، أشار تشيلسي إلى أنه لن يبقي على المهاجم الأرجنتيني، غونزالو هيغواين، المعار إليه أيضا من يوفنتوس الإيطالي.

وسجل هيغواين الذي انتقل إلى لندن في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، خمسة أهداف في صفوف تشيلسي وسيعود بالتالي إلى يوفنتوس ليلعب مجددا بإشراف مدربه، ماوريتسيو ساري، حيث لعب معه أيضا في صفوف نابولي وتشيلسي.

المصدر: أ ف ب