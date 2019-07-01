عاد لاعب خط الوسط الدولي الإسباني دينيس سواريز إلى فريق بداياته سلتا فيغو قادما من برشلونة، بموجب عقد لمدة 4 أعوام مقابل ما لا يقل عن 12.9 مليون يورو.

وجاء في بيان نشره النادي الكتالوني ليلة الاثنين: "توصل برشلونة وسلتا فيغو إلى اتفاق لانتقال اللاعب دينيس سواريز. سيدفع نادي فيغو إلى برشلونة 12.9 مليون يورو، إضافة إلى 3.1 مليون كأجزاء متغيرة".

وبدأ سواريز مسيرته الكروية مع فريق سلتا فيغو عام 2009، وبقي في صفوفه حتى عام 2011 قبل أن يغادر في سن الـ 17 إلى مانشستر سيتي الإنجليزي (2011)، لينضم في عام 2013 إلى برشلونة حيث خاض بقميص "البلوغرانا" 71 مباراة.

📢 @DenisSuarez6 volve a casa!

🏥 Pendentes as probas médicas.

📝 Asina por 4 tempadas.

🔢 Levará o número 6.



🙃 Ala, xa podedes durmir.#DenisVolveaCasa#IstoVaiDeCorazon — RC Celta (@RCCelta) 30 июня 2019 г.

وأعاره برشلونة إلى إشبيلية وباعه إلى فياريال قبل أن يشتريه مجددا، ليعود ويعيره إلى أرسنال الإنجليزي في يناير الماضي، حيث لم يتمكن من فرض نفسه بسبب الإصابة.

ويتابع النادي الكتالوني بيع لاعبيه بعدما كان تخلى عن حارس مرماه الاحتياطي الدولي الهولندي، ياسبر سيليسن، إلى مواطنه فالنسيا (35 مليون يورو)، ولاعب خط الوسط البرتغالي أندريه غوميش إلى إيفرتون الإنجليزي (25 مليونا)، فيما تنتظر وسائل الإعلام أن يعمد برشلونة إلى تفعيل بند تحرير المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان لنقله من أتلتيكو مدريد (120 مليونا)، إضافة إلى احتمال عودة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوفه.

وافتتح سوق الانتقالات "ميركاتو" رسميا الاثنين في إسبانيا، وسيستمر حتى 2 سبتمبر المقبل.

المصدر: أ ف ب