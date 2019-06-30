مجدي عبد الغني يكشف حقيقة المحادثة بين وردة والفتاة المكسيكية!

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مجدي عبد الغني، أن الفيديو المسرب على وسائل التواصل الاجتماعي حول لاعب منتخب بلاده عمرو مع الفتاة المكسيكية "مفبرك".

وقال عبد الغني إنه استعان بخبير في الفيديو والمونتاج، وأثبت أن لقطات عمرو وردة مفبركة، ما يعد سببا رئيسا في التراجع عن قرار استبعاد اللاعب من صفوف المنتخب.

مجدي عبد الغني للوطن سبورت: خبير في الفيديو والمونتاج أكد لنا أن فيديو عمرو وردة مفبرك واللاعب بريء pic.twitter.com/l6T8FKNIJa — dmc sports (@DMCSports) 28 de juny de 2019

وكان مجدي عبد الغني قد أعلن تضامنه مع عمرو وردة في أزمته الأخيرة مع الفتاة المكسيكية، والتي أدت إلى استبعاده من معسكر الفراعنة، بقوله خلال مداخلة مع برنامج "راديو إنيرجي": "فيديو وردة قديم فعلا ولم يحدث في المعسكر، وأنا كرئيس جمعية اللاعبين المحترفين سأساند اللاعب، وسأعطي الفيديو لبعض المتخصصين ليتأكدوا من صحته، وبالصدفة أحد المشجعين أرسل لي بعض الأدلة في الشات الخاص بينه وبين الفتاة تثبت أن المحادثة مفبركة".

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واستبعد الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو وردة، بعد توجيه اتهامات له بالتحرش بفتاة مصرية وأخرى مكسيكية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم قرر خفض عقوبة استبعاد اللاعب، واقتصارها على الدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها البلاد.

وأورد الاتحاد في بيان، أن القرار أتى في أعقاب اجتماع عقده ليل الخميس الماضي، وزير الرياضة أشرف صبحي، مع اللاعبين في مقر إقامتهم، بحضور رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة الذي أثنى "على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه، والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم بهذا الشأن".

المصدر: وكالات