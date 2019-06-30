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فريق إسباني يغير اسمه بسبب شكل الأرض! (فيديو)

الرياضة

فريق إسباني يغير اسمه بسبب شكل الأرض! (فيديو)
Globallookpress
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قام نادي دوري الدرجة الرابعة الإسباني لكرة القدم، "موستوليس بالومبي" بتغيير اسمه رسميا إلى نادي (إف سي فلات إيرث)، أي الأرض المسطحة، وذلك دعما لهذه الفرضية.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن رئيس النادي، خافي بوفيس، وهو من أشد مؤيدي فرضية الأرض المسطحة، قوله: "نلعب في دوري الدرجة الرابعة في إسبانيا، ونعتزم توحيد أصوات الملايين من مؤيدي فكرة الأرض المسطحة، وكذلك جميع الذين يبحثون عن إجابات. كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية ولها تأثير كبير على عقول الناس. إن إنشاء ناد مكرس لهذه الحركة، هو أفضل طريقة للتواجد الدائم في وسائل الإعلام".

وأشار خافي بوفيس إلى أن ناديه "F.C. Flat Earth" هو "أول فريق لكرة القدم اتحد معجبوه حول أهم شيء، وهو الفكرة".

ولعل أكثر المشككين في كروية الأرض من بين الرياضيين هو أحد ممثلي الاتحاد الوطني لكرة السلة (NBA). فقبل عامين، أعرب لاعب نادي بوسطن سلتكس، كيري إرفينغ، عن ثقته بأن "الأرض مسطحة الشكل، وببساطة يخدعون الناس"، وفي وقت لاحق، تبعه في معتقده لاعب كرة السلة الشهير، شاكيل أونيل.

ويواصل إرفينغ الدفاع عن وجهة نظره حتى يومنا هذا، على الرغم من عدم وجود أي حجج يستند إليها.

المصدر: وكالات

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