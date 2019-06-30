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شاهد.. هدف رائع بضربة نصف هوائية

الرياضة

شاهد.. هدف رائع بضربة نصف هوائية
Вышэйшая Ліга/Youtube.com
شاهد.. هدف رائع بضربة نصف هوائية
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أحرز بافيل سافيتسكي، لاعب خط وسط نادي دينامو بريست، هدفا رائعا خلال مباراة جمعت فريقه بنادي إسلوتش، ضمن منافسات الدوري البيلاروسي لكرة القدم.

وافتتح سافيتسكي، باب التسجيل لفريقه، في الدقيقة السادسة، بطريقة بديعة، بعدما استقبل كرة عرضية بضربة نصف هوائية، استقرت على إثرها الكرة في شباك حارس إسلوتش، الذي لم يحرك ساكنا.

وهذا الهدف الخامس لصاحب الـ 24 عاما في 13 مباراة خاضها في الدوري البيلاروسي هذا الموسم.

وانتهت المباراة بفوز دينامو بريست، بخمسة أهداف لهدف واحد، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد إسلوتش عند 18 نقطة في المركز السابع.

المصدر: eurosport.ru

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