انتخاب المسحل رئيسا للاتحاد السعودي لكرة القدم

انتخب ياسر المسحل، رئيسا للاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في دورتها الرابعة اليوم السبت.

وقال الاتحاد السعودي في تدوينة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم انتخبت الأستاذ ياسر بن حسن المسحل رئيسا للاتحاد السعودي لكرة القدم 2019-2023".

الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم تنتخب الأستاذ ياسر بن حسن المسحل رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم 2019 - 2023 . pic.twitter.com/Fi8EAUZSI3 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) 29 июня 2019 г.

ويضم مجلس الإدارة، خالد الثبيتي نائبا للرئيس، والأعضاء أضواء العريفي، وخالد المقرن، ونزيه النصر، ومعيض الشهري، ونعيم البكر، وتركي السلطان، وبندر الأحمدي، وعبد العزيز العفالق، وعبد الله كبوها.

مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم 2019 - 2023 ⬇️ pic.twitter.com/USsOOK69lC — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) 29 июня 2019 г.

وكان المسحل المرشح الوحيد الذي تنطبق كافة الشروط على قائمته الانتخابية، حيث أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، استبعاد أربعة مرشحين آخرين.

الجمعية العمومية تزكّي الأستاذ ياسر المسحل وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم⤵️ pic.twitter.com/QwoHG350u6 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) 29 июня 2019 г.

وعقد المسحل، أمس الجمعة، مؤتمرا صحفيا، كشف فيه عن برنامج عمله حال توليه رئاسة اتحاد كرة القدم، وأكد أنه سيعمل جاهدا على الاهتمام بتطوير وتجهيز المنتخبات الوطنية، ومراجعة الهيكل التنظيمي للمنتخبات، وتنويع استضافة المباريات الدولية بهدف التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 ودورة الألعاب الأولمبية 2020، والتعاقد مع مدرب جديد للمنتخب الأول قبل نهاية شهر يوليو المقبل، ورسم خطة استراتيجية للمشاركة في بطولتي كأس العالم 2026 و2030.

المصدر: وكالات + تويتر