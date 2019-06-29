بالفيديو.. ميدو يتحدث عن وفاة والده بكلمات مؤثرة

نعى نجم المنتخب المصري لكرة القدم سابقا، أحمد حسام وصفي، الشهير بـ "ميدو"، والده الذي وافته المنية، يوم الأربعاء الماضي، بحديث مؤثر.

وقال ميدو لبرنامج "نجوم إفريقيا" إن والده كان مدرسة في الحياة تعلم منه الكثير، وكان يحظى بحب واحترام الجميع.

ميدو في أول ظهور بعد وفاة والده:



والدي كان مدرسة في الحياة .. من غير أبي لم أكن ميدو💔@midoahm#نجوم_افريقيا

الحلقة كاملة: https://t.co/wBQyP40e1Opic.twitter.com/iEoQ4lcb09 — Yallakora (@Yallakoranow) 29 июня 2019 г.

وأقيم عزاء حسام وصفي والد ميدو، مساء الخميس الماضي، بحضور عدد من نجوم الكرة، من بينهم عماد متعب، وحسام غالي، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ومؤمن زكريا، وأحمد حسن، وعبد الواحد السيد، وأحمد فتحي، وإيهاب جلال، ومحمود أبو رجيلة، إضافة لسيف زاهر عضو اتحاد الكرة، وأمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك.

كما حضر جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشخصيات أخرى.

المصدر: وكالات