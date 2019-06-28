جنوب إفريقيا تنعش آمالها في "مصر 2019"

حقق منتخب جنوب إفريقيا انتصاره الأول ضمن النسخة الـ 32 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، عقب فوزه على نظيره الناميبي (1-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأحرز الجنوب إفريقي، بونغاني زونغو، هدف بلاده الوحيد، في الدقيقة 68، من عمر المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب السلام في القاهرة.

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وحصد منتخب جنوب إفريقيا بذلك أول ثلاث نقاط له في البطولة، ويحتل المركز الثالث، في ترتيب المجموعة الرابعة.

بينما يتصدر المغرب، الذي ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، قائمة المجموعة برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق ثلاث نقاط أمام وصيفه منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج".

في حين تعرض منتخب ناميبيا للهزيمة الثانية على التوالي، وقبع في قاع المجموعة، من دون نقاط.

المصدر: RT