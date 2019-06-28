سيقام نهائي بطولة "كوبا أمريكا 2020" في كولومبيا التي ستستضيف المسابقة القارية مشاركة مع الأرجنتين، بحسب ما ذكر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أمس.

وقال الرئيس الكولومبي "سيقام نهائي كوبا أمريكا 2020 في كولومبيا، وهذه كانت رغبتنا جميعا".

ويقام النهائي على ملعب "ميتروبوليتانو" في مدينة بارانكيا الساحلية على بحر الكاريبي، علما بأن هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها دولتان البطولة القارية في أمريكا الجنوبية.

وبعد قرار الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم، إقامة البطولة في العام عينه مع بطولة كأس أمم أوروبا، ستنظم النهائيات في عامين متتاليين بعد استضافة البرازيل النسخة الحالية المقامة هناك.

وقرر الاتحاد القاري في أبريل الماضي، منح البلدين (كولومبيا والأرجنتين) البعيدين جغرافيا في جنوب القارة حق الاستضافة.

وسيقسم دور المجموعتين إلى منطقتين، فتلعب كولومبيا، والبرازيل، وفنزويلا، والإكوادور، والبيرو، في المنطقة الشمالية، فيما تلعب الأرجنتين، والأوروغواي، وتشيلي، وبوليفيا، والباراغواي، في الجنوبية.

ولاحقا سيتم توزيع المشاركين ببطاقة دعوة، أستراليا وقطر، إلى منطقة محددة، وتتأهل أربعة منتخبات من كل منطقة إلى ربع النهائي.

المصدر: وكالات