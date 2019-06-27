رفعت إحدى مشجعات النجم المصري محمد صلاح، في مدرجات استاد القاهرة يافطة، تطلب فيها منه "حضنها"، وذلك خلال مباراة منتخب "الفراعنة" أمام الكونغو الديمقراطية (2-0)، مساء الأربعاء.

وكتبت المشجعة على اليافطة: "قدمت من إيرلندا لمصر من أجلك يا صلاح.. هل يمكن أن تحضنني من فضلك؟".

وسجل النجم محمد صلاح هدف الأمان الثاني لبلاده، ليقوده إلى دور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم "مصر 2019".

المصدر: وكالات