فيديو.. هدف كراسنودار في مرمى تسيسكا موسكو

استهل فريق تسيسكا موسكو مشواره في بطولة "باريماتش بريمير" الودية بكرة القدم، بالخسارة أمام كراسنودار (0-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، في النمسا.

ويعود الفضل في انتصار كراسنودار لمدافعه البيلاروسي ألكسندر مارتينوفيتش، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، بتسديدة رأسية، عندما كان الشوط الأول للمباراة يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان فريق العاصمة موسكو الآخر، سبارتاك، قد خسر بدوره أمام روستوف (0-2)، في المباراة الافتتاحية للدورة، أمس الأربعاء.

يذكر أن سبارتاك موسكو توج بلقب بطل النسخة الأولى للدورة، التي كانت تسمى "فونبيت كأس ماتش بريمير"، وجرت في يناير الماضي، بالعاصمة القطرية الدوحة، وبمشاركة أربعة أندية روسية أيضا، وهي إضافة إلى سبارتاك موسكو وروستوف كل من لوكوموتيف موسكو، وزينيت بطرسبورغ.

المصدر: RT