رصدت عدسات المصورين مشهدا "مثيرا" تبادلت فيه لاعبتان في فريقين خصمين قبلة على الملأ خلال مباريات الربع النهائي لكأس العالم في كرة القدم للسيدات في فرنسا.

وتظهر في الصورة لاعبة المنتخب الوطني السويدي ماجدة إريكسون وهي تهنئ "شريكتها" لاعبة المنتخب الدنماركي بيرنيل هاردر بالانتصار على المنتخب الكندي والترشح إلى ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات المقامة في هذه الأيام في فرنسا.

🇸🇪Magdalena Eriksson y 🇩🇰Pernille Harder son pareja y se enfrentaron por un boleto al Mundial Femenil. Suecia se clasificó y Dinamarca quedó eliminada ✅



Sin embargo, la danesa fue a apoyar a su novia a Francia y ayer tras el pase de Suecia a Cuartos de Final, así la felicitó💋 pic.twitter.com/wkr10qP5cU — MedioTiempo (@mediotiempo) June 25, 2019

يذكر أن لاعبة الفريق الوطني السويدي سيتعين عليها اللعب ضد صديقتها والانتصار عليها في المباراة التي ستجمع منتخبيهما في مرحلة التصفيات.

أحد الصحفيين "الخبيثين" علق على هذه الصورة قائلا: "تخيلوا أن يحدث مثل هذا المشهد في مباراة لكرة القدم بين الرجال".

المصدر: وسائل إعلام إيطالية