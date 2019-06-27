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لاعبتان في منتخبين متنافسين لكرة القدم ولكن!

الرياضة

لاعبتان في منتخبين متنافسين لكرة القدم ولكن!
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رصدت عدسات المصورين مشهدا "مثيرا" تبادلت فيه لاعبتان في فريقين خصمين قبلة على الملأ خلال مباريات الربع النهائي لكأس العالم في كرة القدم للسيدات في فرنسا.

وتظهر في الصورة لاعبة المنتخب الوطني السويدي ماجدة إريكسون وهي تهنئ "شريكتها" لاعبة المنتخب الدنماركي بيرنيل هاردر بالانتصار على المنتخب الكندي والترشح إلى ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات المقامة في هذه الأيام في فرنسا.

يذكر أن لاعبة الفريق الوطني السويدي سيتعين عليها اللعب ضد صديقتها والانتصار عليها في المباراة التي ستجمع منتخبيهما في مرحلة التصفيات.

أحد الصحفيين "الخبيثين" علق على هذه الصورة قائلا: "تخيلوا أن يحدث مثل هذا المشهد في مباراة لكرة القدم بين الرجال".

المصدر: وسائل إعلام إيطالية

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