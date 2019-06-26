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"ميسي البرازيلي" يخطف الأضواء في "كوبا أمريكا"

الرياضة

Globallookpress
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خطف صبي برازيلي، في ربيعه السادسة، الأضواء واهتمام وسائل الإعلام، خلال بطولة "كوبا أمريكا 2019" لكرة القدم، وذلك بسبب اسمه وعشقه للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وأطلق غابرييل كادروس دوس سانتوس وليسيان ماير، والدا الصبي اسم "ليونيل ميسي" عليه، وذلك لحبهما الشديد لنجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وولد ليونيل ميسي مايير دوس سانتوس، في 14 سبتمبر عام 2012، ويلعب ميسي الصغير كرة القدم، ويشغل مركز المهاجم.

sport-english.com

وسافر ميسي الصغير برفقة والديه إلى موقع إحدى مباريات منتخب الأرجنتين أملا في لقاء نجمه المفضل، إلا أنه لم ينجح سوى في رؤية حافلة المنتخب وهي تمر بالقرب منه، لكنه يأمل بأن يلتقي في يوم من الأيام، بمثله الأعلى الساحر ميسي الأرجنتيني.

المصدر: "twitter/Sport_EN"

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