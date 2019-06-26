سيلفا يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

حدد الإسباني ديفيد سيلفا موعد اعتزاله كرة القدم، مؤكدا أنه لن يلعب بعيدا عن ناديه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الدوري.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية تصريحات اللاعب البالغ 33 عاما، عند سؤاله هل سيستمر بعد الموسم 2019-2020: "لا هذا آخر موسم لي، 10 أعوام كافية لي، إنه الوقت المثالي لي".

وتابع: "سيتي كان يتفاوض من أجل التمديد لموسمين لكني قررت التوقيع لموسم واحد لذا سأنتهي عند هذا الحد".

وأضاف: "هذا يكمل العقد، وهذا رقم جيد، لا أتخيل أن ألعب لفريق آخر ضد سيتي، لذا 10 سنوات تبدو كافية".

David Silva confirms 2019/20 will be his last season at Manchester City 💙 pic.twitter.com/BQNNiCNRjd — B/R Football (@brfootball) June 25, 2019

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وكان سيلفا قد بدأ مع ناشئي فالنسيا، ثم صعد للفريق الأول في صيف 2004، قبل أن تتم إعارته في الصيف ذاته لإيبار لمدة موسم عاد بعده إلى "المستايا".

وتم إعارة سيلفا في العام التالي 2005 مجددا لصفوف سيلتا فيغو، ليعود إلى "الخفافيش" لأربعة مواسم، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي مقابل 32 مليون يورو في يوليو 2010.

وأحرز سيلفا مع الفريق "السماوي" 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الأندية الإنجليزية للمحترفين 4 مرات.

المصدر: وكالات