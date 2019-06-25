أكدت تقارير صحفية رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع مهاجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، لكنه أجل هذه المهمة إلى الموسم المقبل.

وقال مصدر في صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن إدارة الفريق الملكي لا تريد إفساد العلاقة مع إدارة الفريق الباريسي، وتنتظر ظروفا مواتية لترتيب عملية الانتقال.

وقال رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، إن مبابي لن يغادر النادي الفرنسي هذا الصيف، ولم يضف اللاعب نفسه أي شيء آخر على هذه الكلمات سوى الرغبة في مسؤولية أكبر وتحديات جديدة.

وأشار المصدر إلى أن الوضع في باريس سان جيرمان تغير حتى بالمقارنة مع عدة أشهر سابقة، هناك توتر داخل النادي. وبالتالي تريد إدارة الفريق الإسباني تجنب أي خطوات خاطئة من شأنها أن تنعكس سلبا على عملية البحث عن التعاقد مع مبابي على المدى الطويل.

يذكر أن ريال مدريد أنفق أكثر من 300 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتعاقد مع كل من، النجم البلجيكي إيدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش، والمهاجم البرازيلي رودريغو غويس، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، والظهير الفرنسي فرلان مندي.

وتصدر كليان مبابي (20 عاما) قائمة هدافي الدوري الفرنسي لكرة القدم، للموسم (2018-2019)، برصيد 33 هدفا سجلها خلال 29 مباراة.

المصدر: وكالات