باميلا أندرسون تنفصل عن رامي وتصفه بـ "الوحش"
أعلنت الممثلة ونجمة التلفزيون الأمريكية باميلا أندرسون انفصالها عن لاعب مارسيليا الفرنسي عادل رامي ذي الأصول المغربية، واتهمته بخيانتها في العامين الأخيرين.
وذكرت أندرسون (51 عاماً) في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستغادر "على الفور" فرنسا، الدولة التي انتقلت إلى العيش فيها بسبب علاقتها العاطفية باللاعب صاحب الـ 33 عاما.
وكتبت أندرسون: "من الصعب قبول الأمر. كان آخر عامين من حياتي كذبة كبيرة. لقد خُدعت وكنت أظن أننا نعيش حبا كبيرا؟ لقد دمرني ذلك في الأيام القليلة الماضية. كان يعيش حياة مزدوجة".
وتابعت: "كان ينتقد اللاعبين الآخرين الذين كانت لديهم صديقات في الشارع في شقق قريبة من زوجاتهم. لقد وصفهم بالوحوش. لكن هذا أسوأ. لقد كذب على الجميع. كيف يمكن السيطرة على قلب وعقل امرأتين، أنا متأكدة من أنه كانت في حياته أخريات. إنه الوحش".
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It’s hard to accept 💔 The last (more than) 2.years of my life have been a big lie. I was scammed, led to believe ... we were in « big love »?. I’m devastated to find out in the last few days. That he was living a double life. He used to joke about other players who had girlfriends down the street in apartments close to their wives. He called those men monsters. ? But this is worse. He lied to all. How is it possible to control 2 women’s hearts and minds like this - I’m sure there were others. He is the monster. How could I have helped so many people @ndvhofficial and not be wise enough or able to help myself.
وأشارت تقارير إلى أن رامي حاول مصالحة أندرسون بكل السبل الممكنة، بدءا من إرسال الزهور والرسائل وحتى المجيء إلى الفندق الذي تقيم فيه، حيث منعه الأمن من الدخول بناء على طلبها، كما عينت حارسا شخصيا لحمايتها منه لأنها تخاف أن يعتدي عليها.
المصدر: وكالات