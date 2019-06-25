أكد مدير شركة الترويج "عالم الملاكمة"، فاديم كورنيلوف، إلغاء نزال الملاكم الروسي ألكسندر بوفيتكين، الذي كان من المقرر أن يقام في السعودية.

وقال كورنيلوف: "لقد تم انتهاك الاتفاقيات. ندرس الآن موعدا آخر للنزال، في يوليو".

وقد أعلن، يوم 20 يونيو الجاري، مشاركة الملاكم الروسي، في أمسية للملاكمة، يوم 12 يوليو المقبل، في المملكة العربية السعودية.

وكان من المقرر أن يواجه متحديه البريطاني أمير خان، البالغ من العمر 32 عاما.

وخاض ألكسندر بوفيتكين، البالغ من العمر 39 عاما، آخر نزال له، في سبتمبر 2018، وخسر فيه أمام البريطاني أنتوني جوشوا، الذي كان يدافع عن لقب بطل العالم للوزن الثقيل، وفقا لرابطة الملاكمة العالمية (WBA Super)، والمنظمة العالمية للملاكمة (WBO) والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).

وحقق الملاكم الروسي 34 انتصارا، خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.

المصدر: "lenta.ru"