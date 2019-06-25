أنقذ أفراد خفر السواحل الإسبانية بطل العالم المطلق للملاكمة سابقا، الأوكراني فلاديمير كليتشكو، بعد نشوب حريق في يخته عند انتقاله من جزيرة إيبيزا إلى مايوركا.

وكان كليتشكو الأصغر مع عدد من أفراد عائلته وأصدقائه على متن اليخت عندما بدأ الحريق، وتم إنقاذ جميع الركاب من قبل خفر السواحل الإسبانية، وذلك وفقا لتقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وفقا للمعلومات الأولية، فإن الحريق نشب في غرفة محرك اليخت.

ونشر بطل العالم السابق "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها بأنه لا داعي للقلق والجميع بخير.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire#song😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM — Klitschko (@Klitschko) 25 июня 2019 г.

وأعلن فلاديمير كليتشكو (43 عاما)، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، اعتزاله رياضة "الفن النبيل" عقب خسارته أمام البريطاني أنتوني جوشوا، في أبريل 2017.

المصدر: وكالات