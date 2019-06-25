الوقفة الشهيرة وصرخة النصر (صور)
Globallookpress
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يقضي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عطلته على شواطئ الريفيرا الفرنسية مع صديقته جورجينا رودريغيز وابنه كريستيانو جونيور وشقيقه أوغو أفيرو.
ونشرت صحيفة "The Sun" البريطانية، صورا من عطلة كريستيانو، ويظهر في إحدى اللقطات، ثلاثة رجال وهم يقلدون وقفة رونالدو الشهيرة خلال احتفاله بالأهداف.
June 25, 2019
وتوج كريستيانو رونالدو (34 عاما)، في الموسم (2018-2019) مع يوفنتوس، بكأس السوبر، ولقب بطل الدوري الإيطالي، وأضاف إلى إنجازاته لقب بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.
Enjoying the vacation ☀️⛴🤙🏻 pic.twitter.com/VwJ1cyTo5h— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 25 июня 2019 г.
المصدر: وكالات
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