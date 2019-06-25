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تقارير: رابيو يوقع ليوفنتوس

الرياضة

تقارير: رابيو يوقع ليوفنتوس
Globallookpress
تقارير: رابيو يوقع ليوفنتوس
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كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن الفرنسي أدريان رابيو سيوقع على عقد انتقاله من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس الإيطالي في الأول من الشهر المقبل.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير دجان لوكا دي مارتسيو، في تدوينة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، إن هناك اتفاقا نهائيا بين يوفنتوس ورابيو، والذي يتعين على الطرفين توثيقه قانونيا، عند فتح سوق الانتقالات الصيفية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت تقارير إعلامية أن رابيو سيوقع ليوفنتوس عقدا يمتد لخمسة مواسم، وسيحصل بموجبه اللاعب الفرنسي على راتب سنوي قدره 7 ملايين يورو إضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات.

ويرفض رابيو تجديد عقده مع سان جيرمان الذي ينتهي في الـ30 من يونيو الجاري، وهو ما يعني أن اللاعب البالغ 24 عاما سينضم إلى يوفنتوس مجانا لو تمت الصفقة.

المصدر: matchtv.ru

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