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شاهد.. هدف "غريب" عابر للقارات

الرياضة

شاهد.. هدف
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أحزر الفرنسي هيرولد غولون لاعب خط وسط فريق بهانغ الماليزي هدفا خرافيا في مرمى ضيفه بيراك (3-1)، وذلك في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية.

وسدد لاعب الوسط الفرنسي هيرولد غولون (31 عاما)، كرة ثابتة من مسافة بعيدة من منتصف ملعبه عالية دخلت شباك الفريق الخصم من فوق رأس حارس المرمى، محرزا هدفا ثمينا هو الثالث لفريقه في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع، وغريبا بنفس الوقت.

وقاد اللاعب الفرنسي بذلك فريقه بذلك إلى تحقيق فوز مطمئن قبل مباراة الإياب التي ستقام على ملعب فريق بيراك، يوم السبت المقبل.

المصدر: وكالات 

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