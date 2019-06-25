أحزر الفرنسي هيرولد غولون لاعب خط وسط فريق بهانغ الماليزي هدفا خرافيا في مرمى ضيفه بيراك (3-1)، وذلك في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية.

وسدد لاعب الوسط الفرنسي هيرولد غولون (31 عاما)، كرة ثابتة من مسافة بعيدة من منتصف ملعبه عالية دخلت شباك الفريق الخصم من فوق رأس حارس المرمى، محرزا هدفا ثمينا هو الثالث لفريقه في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع، وغريبا بنفس الوقت.

على طريقة كابتن ماجد..

مدافع فرنسي يحرز هدفا بطريقة رائعة في كأس #ماليزياpic.twitter.com/q20BJoh0No — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 25, 2019

وقاد اللاعب الفرنسي بذلك فريقه بذلك إلى تحقيق فوز مطمئن قبل مباراة الإياب التي ستقام على ملعب فريق بيراك، يوم السبت المقبل.

المصدر: وكالات