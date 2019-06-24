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رسميا.. نيوكاسل يعلن رحيل بينيتيز

الرياضة

رسميا.. نيوكاسل يعلن رحيل بينيتيز
Reuters LEE SMITH
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قال نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إن المدرب رفائيل بينيتيز سيترك النادي بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الجاري.

وكان من المتوقع رحيل بينيتيز البالغ 59 عاما بعد الفشل في التوصل لاتفاق لتجديد عقده مع مالك النادي مايك آشلي خلال الأشهر الماضية.

وفي ظل الغموض حول مسألة بيع آشلي للنادي قبل موسم 2019-2020 ظهرت العديد من العقبات أمام الطرفين خلال المفاوضات.

وذكر نيوكاسل في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "من المحزن الإعلان أن المدرب رفائيل بينيتيز سيترك الفريق مع انتهاء عقده في 30 يونيو 2019".

وأضاف: "حاولنا جاهدين تجديد عقد رفائيل لكن لم يكن ولن يكون ممكنا التوصل إلى اتفاق مع رفائيل وممثليه".

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وانضم مدرب ليفربول وريال مدريد السابق إلى نيوكاسل في مارس 2016 لكنه فشل في تجنب الهبوط للدرجة الثانية.

واستمر المدرب الإسباني في منصبه ونجح في إعادة نيوكاسل إلى دوري الأضواء ثم احتل المركز العاشر في عودته للدوري الممتاز وجاء في المركز 13 في الموسم الماضي.

المصدر: رويترز

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