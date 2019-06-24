بارتي الملكة الجديدة للتنس

تصدرت الأسترالية أشلي بارتي، البالغة 23 عاما، تصنيف المحترفات للتنس الصادر الاثنين، إثر فوزها بلقب دورة برمنغهام الإنجليزية قبل أقل من 24 ساعة.

وبتتويجها الأحد على حساب الألمانية يوليا غورغيس بالفوز عليها في النهائي 6-3 و7-5، لم تكتف بارتي بإحراز لقبها الاحترافي السادس وحسب، بل أزاحت اليابانية ناومي أوساكا عن صدارة ترتيب المحترفات بعد أن انتهى مشوار الأخيرة في برمنغهام عند الدور الثاني.

وباتت بارتي ثاني أسترالية تتربع على العرش بعد إيفون غولاغونغ-كاولي عام 1976.

كما أصبحت أول أسترالية تتوج بطلة لرولان غاروس الفرنسية منذ 64 عاما حين نجحت مارغريت كورت صاحبة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة (24 لقبا) في إحراز لقبها الخامس على الرمال الباريسية عام 1973.

Ashleigh Barty é a nova líder do ranking mundial https://t.co/xsh9c4fATa — O Jogo (@ojogo) June 24, 2019

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وتخوض الأسترالية الدورة الأولى لها كمتصدرة لترتيب المحترفات هذا الأسبوع في دورة إيستبورن الإنجليزية، حيث تبدأ مشوارها من الدور الثاني ضد الفائزة من مباراة التونسية أنس جابر والروسية رودينا إيفغينيا.

وكانت الألمانية أنجيليك كيربر التي أحرزت لقب البطولة الإنجليزية العام الماضية، وهي صعدت الاثنين إلى المركز الخامس في تصنيف المحترفات نتيجة وصولها إلى نصف نهائي دورة مايوركا.

فيما يلي ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية أشلي بارتي.

2- اليابانية ناومي أوساكا.

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا.

4- الهولندية كيكي برتنز.

5- الألمانية أنجيليك كيربر.

6- التشيكية بترا كفيتوفا.

7- الرومانية سيمونا هاليب.

8- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

9- الأمريكية سلون ستيفنز.

10- البيلاروسية آرينا سابالنكا.

المصدر: وكالات