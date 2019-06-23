السنغال تهزم تنزانيا بثنائية في أمم إفريقيا

استهلت السنغال مشوارها في المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بفوز سهل على تنزانيا 2-0 اليوم الأحد.

وتقدم كيتا بالدي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، للسنغال بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في (د.28). وضاعف كريبن دياتا الفارق بتسديدة قوية في (د.64).

كاس امم أفريقيا 2019 | السنغال 2 × 0 تنزانيا | اهداف المباراة #AFCON2019pic.twitter.com/AyIl6YJhRv — Goal Footbal ⚽️🎥 (@ssonn10) 23 июня 2019 г.

وتصدرت السنغال المجموعة بثلاث نقاط، وتلعب يوم الخميس المقبل مع الجزائر التي تبدأ طريقها بمواجهة كينيا في وقت لاحق من اليوم الأحد.

المصدر: رويترز