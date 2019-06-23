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السنغال تهزم تنزانيا بثنائية في أمم إفريقيا

الرياضة

السنغال تهزم تنزانيا بثنائية في أمم إفريقيا
Globallookpress
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استهلت السنغال مشوارها في المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بفوز سهل على تنزانيا 2-0 اليوم الأحد.

وتقدم كيتا بالدي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، للسنغال بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في (د.28). وضاعف كريبن دياتا الفارق بتسديدة قوية في (د.64).

وتصدرت السنغال المجموعة بثلاث نقاط، وتلعب يوم الخميس المقبل مع الجزائر التي تبدأ طريقها بمواجهة كينيا في وقت لاحق من اليوم الأحد.

المصدر: رويترز

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