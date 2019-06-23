فيدرر يتوج بلقب دورة هاله للمرة العاشرة
توج السويسري روجر فيدرر المصنف ثالثا عالميا بلقب دورة هالة الألمانية للتنس للمرة الـ10 بعد فوزه الأحد في المباراة النهائية على البلجيكي دافيد غوفان بنتيجة 7-6 (7-2) و6-1.
وخاض السويسري المخضرم (37 عاما) النهائي الثالث عشر في الدورة الألمانية التي عزز رقمه فيها من حيث عدد الألقاب، بفارق كبير بلغ 7 ألقاب عن صاحب المركز الثاني الروسي يفغيني كافيلنيكوف الذي توج بطلا للدورة في ثلاث مناسبات (1997 و1998 و2002).
It’s 10 Halle titles for @rogerfederer 🏆— ATP Tour (@ATP_Tour) 23 июня 2019 г.
🎥 @TennisTV | #NoventiOpen19pic.twitter.com/KIiG4dvVrS
وهي الدورة الأولى التي يحرزها فيدرر 10 مرات في مسيرته، لتصبح علامة فارقة في مسيرة الأسطورة السويسري الذي سبق له أن أحرز أيضا لقب دورة بازل بين جماهيره 9 مرات، وأمامه فرصة للفوز بلقبها للمرة العاشرة أيضا في أواخر الموسم الحالي (بين 19 و27 أكتوبر المقبل).
HISTORY IN HALLE 🙌— ATP Tour (@ATP_Tour) 23 июня 2019 г.
@rogerfederer is the 2019 @ATPHalle champion 🏆
#RF102pic.twitter.com/IareRxmIah
ويعتبر الإسباني رافائيل نادال هو الوحيد في عصر الاحتراف الذي تمكن من تخطي هذه الأرقام بفوزه في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة (11 مرة في كل منهما)، وبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، 12 مرة.
المصدر: أ ف ب