البرازيل تكتسح بيرو بخماسية نظيفة في "كوبا أمريكا"

لقن المنتخب البرازيلي نظيره البيروفي درسا قاسيا وألحق به هزيمة كبيرة 5-0 السبت في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في كوبا أمريكا.

وتناوب على خماسية "السيلساو" كل من كاسيميرو في (د.12)، وفيرمينو في (د.19) وإيفرتون في (د.32)، وداني ألفيس في (د.53)، وويليان في (د.90).

كوبا امريكا : البرازيل 5 × 0 البيرو | اهداف المباراة HD



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/4xcXAHFCK2 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) June 22, 2019

وشق المنتخب البرازيلي طريقه بجدارة إلى الدور الثاني (دور الثمانية) رافعا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام المنتخب الفنزويلي صاحب المركز الثاني بتغلبه على نظيره البوليفي (3-1)، فيما تجمد رصيد بيرو عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وما زالت الفرصة سانحة أمام المنتخب البيروفي للتأهل إلى دور الثمانية كأحد أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث لكنه يحتاج إلى الانتظار لحين انتهاء باقي مباريات الدور الأول في المجموعتين الأخريين خاصة مع فارق الأهداف السلبي له.

المصدر: وكالات