فيدرر يبلغ النهائي الـ13 في دورة هاله
بات السويسري روجر فيدررعلى مشارف اللقب العاشر له في دورة هاله الألمانية للتنس ببلوغه النهائي الثالث عشر إثر فوزه على الفرنسي بيار-هوغ هيربير 6-3 و6-3 السبت في الدور نصف النهائي.
ويلتقي السويسري المخضرم (37 عاما) في المباراة النهائية مع البلجيكي دافيد غوفان المصنف 33 عالميا والفائز على الإيطالي ماتيو بيريتيني الـ22 بنتيجة 7-6 (7-4) و6-3.
🇨🇭 @rogerfederer is one win away from a 10th @ATPHalle 🏆. #NoventiOpen19— ATP Tour (@ATP_Tour) June 22, 2019
وفي حال تتويجه باللقب، سيكون فيدرر المتوج بـ20 لقبا كبيرا والمصنف ثالثا عالميا، أول لاعب يحرز لقب دورة هاله 10 مرات.
Is a 10th title in Halle on the way for @rogerfederer? 🏆— ATP Tour (@ATP_Tour) June 22, 2019
🎥: @TennisTV | #NoventiOpen19pic.twitter.com/AxJlJvsAPo
المصدر: وكالات