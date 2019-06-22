فيدرر يبلغ النهائي الـ13 في دورة هاله

بات السويسري روجر فيدررعلى مشارف اللقب العاشر له في دورة هاله الألمانية للتنس ببلوغه النهائي الثالث عشر إثر فوزه على الفرنسي بيار-هوغ هيربير 6-3 و6-3 السبت في الدور نصف النهائي.

ويلتقي السويسري المخضرم (37 عاما) في المباراة النهائية مع البلجيكي دافيد غوفان المصنف 33 عالميا والفائز على الإيطالي ماتيو بيريتيني الـ22 بنتيجة 7-6 (7-4) و6-3.

وفي حال تتويجه باللقب، سيكون فيدرر المتوج بـ20 لقبا كبيرا والمصنف ثالثا عالميا، أول لاعب يحرز لقب دورة هاله 10 مرات.

المصدر: وكالات