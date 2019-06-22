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يوفنتوس يرصد 70 مليون يورو لضم دي ليخت

الرياضة

يوفنتوس يرصد 70 مليون يورو لضم دي ليخت
AFP Olaf Kraak
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يستعد نادي يوفنتوس لرصد 70 مليون يورو لضم قلب الدفاع الهولندي الدولي الشاب ماتياس دي ليخت نجم أياكس أمستردام، حسب ما ذكرت صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية اليوم السبت.

وارتبط اسم دي ليخت البالغ 19 عاما بالانتقال إلى برشلونة الإسباني ثم باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن يوفنتوس يحاول إغراء مدافع أياكس بقيمة عقد كبيرة.

وذكرت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية أن دي ليخت اقترب من الانضمام ليوفنتوس في صفقة تبلغ قيمتها 70 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن البيانكونيري كثف من جهوده خلال الأيام الأخيرة لضم المدافع الدولي، وسيحصل على راتب سنوي يتراوح بين 15 و20 مليون يورو في الموسم الواحد، ما سيجعله ثاني أكثر لاعب حصولا على راتب سنوي بعد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي يتقاضى 30 مليون يورو.

المصدر: وكالات

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