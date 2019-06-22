رسميا.. هاري كين يعلن زواجه

أعلن النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير زواجه من صديقته كاني غولدند، ونشر صورا على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق قائد المنتخب الإنجليزي على الصورة قائلا: "أخيرا... تزوجت صديقتي الحميمة... أحبك".

ويربط الثنائي علاقة قديمة منذ أيام المدرسة، حتى ارتبطا بعلاقة جدية منذ 7 سنوات، وكان قد تقدم كين بطلب الزواج من صديقته في يوليو 2017 في جزر البهاما.

Finally got to marry my Best Friend! I love you @KateGoodlandx 💖😍 pic.twitter.com/WObPHeWBzR — Harry Kane (@HKane) June 21, 2019

جدير بالذكر أن هاري كين شارك مؤخرا في بطولة دوري الأمم الأوروبية وحقق مع منتخب بلاده المركز الثالث بفوزه على سويسرا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي.

المصدر: instagram\harrykane