إليسا: شجع مصر لعيون محمد صلاح

أعربت المغنية اللبنانية عن دعمها وتشجيعها لمنتخب مصر في مباراته الافتتاحية أمام زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا.

وكتبت إليسا في تغريدة لها: "#شجع_مصر وكلنا بنشجعها. لعيون محمد صلاح وكل الجدعان. قلبي على أرض الملعب مع كل المحبين اللي ناطرين يحتفلو بالأبطال".

#شجع_مصر وكلنا بنشجعها. لعيون محمد صلاح وكل الجدعان. قلبي على أرض الملعب مع كل المحبين اللي ناطرين يحتفلو بالأبطال — Elissa (@elissakh) June 21, 2019

وتتوجه أنظار الملايين إلى "إستاد القاهرة"، حيث ستنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، في نسختها الحديثة بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT