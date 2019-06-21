إليسا: شجع مصر لعيون محمد صلاح
Reuters MOHAMED AZAKIR
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أعربت المغنية اللبنانية عن دعمها وتشجيعها لمنتخب مصر في مباراته الافتتاحية أمام زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا.
وكتبت إليسا في تغريدة لها: "#شجع_مصر وكلنا بنشجعها. لعيون محمد صلاح وكل الجدعان. قلبي على أرض الملعب مع كل المحبين اللي ناطرين يحتفلو بالأبطال".
#شجع_مصر وكلنا بنشجعها. لعيون محمد صلاح وكل الجدعان. قلبي على أرض الملعب مع كل المحبين اللي ناطرين يحتفلو بالأبطال— Elissa (@elissakh) June 21, 2019
وتتوجه أنظار الملايين إلى "إستاد القاهرة"، حيث ستنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، في نسختها الحديثة بمشاركة 24 منتخبا.
المصدر: RT
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