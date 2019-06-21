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إليسا: شجع مصر لعيون محمد صلاح

الرياضة

إليسا: شجع مصر لعيون محمد صلاح
Reuters MOHAMED AZAKIR
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أعربت المغنية اللبنانية عن دعمها وتشجيعها لمنتخب مصر في مباراته الافتتاحية أمام زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا.

وكتبت إليسا في تغريدة لها: "#شجع_مصر وكلنا بنشجعها. لعيون محمد صلاح وكل الجدعان. قلبي على أرض الملعب مع كل المحبين اللي ناطرين يحتفلو بالأبطال".

وتتوجه أنظار الملايين إلى "إستاد القاهرة"، حيث ستنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، في نسختها الحديثة بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT

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