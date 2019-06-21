أمم إفريقيا 2019.. مصر - زيمبابوي (التغطية الخاصة)

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى "إستاد القاهرة" بعد قليل، لمشاهدة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في نسختها الحديثة بمشاركة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات.

حفل افتتاح مميز لكأس أمم إفريقيا ...

أعلن المكسيكي خافيير أغيري، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيلة الفراعنة لخوض مباراة زيمبابوي.

وشهدت التشكيلة مفاجأة وحيدة بتواجد أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر، بعدما كانت كل الترشيحات تتجه صوب أيمن أشرف.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد المحمدي، أحمد أيمن منصور

الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد

الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيغيه، مروان محسن

في المقابل أعلن صنداي شيدزامبوا المدير الفني للمنتخب الزيمبابوي، عن تشكيلته الرسمية:



حارس المرمى: إدمور سيباندا



الدفاع: تينيغ هاديبي، أليك موديمو، ديفاين لونغا، تيندايي داريكوا



الوسط: مارشال مونيتسي، مارفيلوس ناكامبا، أوفيدي كارورو



الهجوم: موسونا، موشيكوي، بيليات

🇿🇼 Zimbabwe XI vs Egypt:



Sibanda, Darikwa, Lunga, Mudimu, Hadebe, Munetsi, Nakamba, Karuru, Musona, Billiat, Mushekwi#AFCON2019 — AFCON 2019 (@AFCON2019) June 21, 2019

وصول منتخب مصر إلى إستاد القاهرة وعلى رأسهم النجم محمد صلاح...

غرفة تبديل ملابس منتخب "الفراعنة"

جنبات إستاد القاهرة ممتلئة بالكامل ..

The backdrop of sunset is just 😍 pic.twitter.com/cXKDSFoa0l — CAF (@CAF_Online) June 21, 2019

وتنطلق مباراة منتخب مصر مع زيمبابوي في افتتاحية البطولة، ضمن مباريات المجموعة الأولى والتي تضم بجانبهما أوغندا والكونغو الديمقراطية.

The #TotalAFCON2019 opening match is Egypt 🆚 Zimbabwe !🔥



Any score predictions?🧐 pic.twitter.com/aKg1WSJ2JH — CAF (@CAF_Online) June 21, 2019

وبدأت جماهير منتخب مصر تتوافد إلى ملعب القاهرة الدولي قبل انطلاق المباراة المقررة في الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وامتلأ إستاد القاهرة بالكامل، قبل انطلاق البطولة القارية، بعد أن أغلقت الأبواب عقب دخول الجماهير التي تقدر بـ75 ألف مشجع وسط هتافات مدوية لمنتخب "الفراعنة".

المصدر: RT