أمم إفريقيا 2019.. مصر - زيمبابوي (التغطية الخاصة)
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى "إستاد القاهرة" بعد قليل، لمشاهدة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في نسختها الحديثة بمشاركة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات.
حفل افتتاح مميز لكأس أمم إفريقيا ...
🌑➡️🌘➡️🌗➡️🌖➡️🌕— CAF (@CAF_Online) June 21, 2019
It's for Africa ❤️ #TotalAFCON2019pic.twitter.com/CLSOLF5Jvt
June 21, 2019
أعلن المكسيكي خافيير أغيري، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيلة الفراعنة لخوض مباراة زيمبابوي.
وشهدت التشكيلة مفاجأة وحيدة بتواجد أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر، بعدما كانت كل الترشيحات تتجه صوب أيمن أشرف.
وجاءت تشكيلة منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد المحمدي، أحمد أيمن منصور
الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد
الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيغيه، مروان محسن
إليكم تشكيل #الفراعنة لمباراة اليوم أمام @online_zifa— Egypt National Football Team (@Pharaohs) June 21, 2019
#TotalAFCON2019
#ThePharaohs
#EGYZIM🇪🇬🇿🇼 pic.twitter.com/Ylzc2bWD5j
في المقابل أعلن صنداي شيدزامبوا المدير الفني للمنتخب الزيمبابوي، عن تشكيلته الرسمية:
حارس المرمى: إدمور سيباندا
الدفاع: تينيغ هاديبي، أليك موديمو، ديفاين لونغا، تيندايي داريكوا
الوسط: مارشال مونيتسي، مارفيلوس ناكامبا، أوفيدي كارورو
الهجوم: موسونا، موشيكوي، بيليات
🇿🇼 Zimbabwe XI vs Egypt:— AFCON 2019 (@AFCON2019) June 21, 2019
Sibanda, Darikwa, Lunga, Mudimu, Hadebe, Munetsi, Nakamba, Karuru, Musona, Billiat, Mushekwi#AFCON2019
وصول منتخب مصر إلى إستاد القاهرة وعلى رأسهم النجم محمد صلاح...
#ThePharaohs have arrived 🤜🤛#TotalAFCON2019pic.twitter.com/D6RsGGZwqL— CAF (@CAF_Online) June 21, 2019
غرفة تبديل ملابس منتخب "الفراعنة"
Hey @Pharaohs 👋#TotalAFCON2019#EGYZIMpic.twitter.com/JIU5sDxk4L— CAF (@CAF_Online) June 21, 2019
جنبات إستاد القاهرة ممتلئة بالكامل ..
The backdrop of sunset is just 😍 pic.twitter.com/cXKDSFoa0l— CAF (@CAF_Online) June 21, 2019
وتنطلق مباراة منتخب مصر مع زيمبابوي في افتتاحية البطولة، ضمن مباريات المجموعة الأولى والتي تضم بجانبهما أوغندا والكونغو الديمقراطية.
The #TotalAFCON2019 opening match is Egypt 🆚 Zimbabwe !🔥— CAF (@CAF_Online) June 21, 2019
Any score predictions?🧐 pic.twitter.com/aKg1WSJ2JH
وبدأت جماهير منتخب مصر تتوافد إلى ملعب القاهرة الدولي قبل انطلاق المباراة المقررة في الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
Cairo International Stadium is looking ALIVE! 🤗#TotalAFCON2019pic.twitter.com/ZShNTRz2Mv— CAF (@CAF_Online) June 21, 2019
وامتلأ إستاد القاهرة بالكامل، قبل انطلاق البطولة القارية، بعد أن أغلقت الأبواب عقب دخول الجماهير التي تقدر بـ75 ألف مشجع وسط هتافات مدوية لمنتخب "الفراعنة".
It's the land of #ThePharaohs and they're here with a bang. 💥#TotalAFCON2019pic.twitter.com/KouHrvQw5e— CAF (@CAF_Online) June 21, 2019
المصدر: RT