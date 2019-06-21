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أمم إفريقيا 2019.. مصر - زيمبابوي (التغطية الخاصة)

الرياضة

أمم إفريقيا 2019.. مصر - زيمبابوي (التغطية الخاصة)
AFP
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى "إستاد القاهرة" بعد قليل، لمشاهدة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في نسختها الحديثة بمشاركة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات.

حفل افتتاح مميز لكأس أمم إفريقيا ...

أعلن المكسيكي خافيير أغيري، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيلة الفراعنة لخوض مباراة زيمبابوي.

وشهدت التشكيلة مفاجأة وحيدة بتواجد أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر، بعدما كانت كل الترشيحات تتجه صوب أيمن أشرف.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد المحمدي، أحمد أيمن منصور

الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد

الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيغيه، مروان محسن

في المقابل أعلن صنداي شيدزامبوا المدير الفني للمنتخب الزيمبابوي، عن تشكيلته الرسمية:

حارس المرمى: إدمور سيباندا

الدفاع: تينيغ هاديبي، أليك موديمو، ديفاين لونغا، تيندايي داريكوا

الوسط: مارشال مونيتسي، مارفيلوس ناكامبا، أوفيدي كارورو

الهجوم: موسونا، موشيكوي، بيليات

وصول منتخب مصر إلى إستاد القاهرة وعلى رأسهم النجم محمد صلاح...

غرفة تبديل ملابس منتخب "الفراعنة"

جنبات إستاد القاهرة ممتلئة بالكامل ..

وتنطلق مباراة منتخب مصر مع زيمبابوي في افتتاحية البطولة، ضمن مباريات المجموعة الأولى والتي تضم بجانبهما أوغندا والكونغو الديمقراطية.

وبدأت جماهير منتخب مصر تتوافد إلى ملعب القاهرة الدولي قبل انطلاق المباراة المقررة في الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وامتلأ إستاد القاهرة بالكامل، قبل انطلاق البطولة القارية، بعد أن أغلقت الأبواب عقب دخول الجماهير التي تقدر بـ75 ألف مشجع وسط هتافات مدوية لمنتخب "الفراعنة".

المصدر: RT

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