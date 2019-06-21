 
مباشر

لوكاشينكو: بوتين سيحضر حفل اختتام الألعاب الأوروبية في مينسك

الرياضة

لوكاشينكو: بوتين سيحضر حفل اختتام الألعاب الأوروبية في مينسك
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0rn

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصل إلى العاصمة البيلاروسية مينسك لحضور حفل اختتام دورة الألعاب الأوروبية الثانية.

وتنطلق اليوم الجمعة في العاصمة البيلاروسية دورة الألعاب الأوروبية بنسختها الثانية، والتي تستضيفها مينسك في الفترة من 21 وحتى 30 يونيو الجاري.

وسيتنافس في هذه الدورة أكثر من 3600 رياضي من 50 دولة أوروبية على 199 طقما من الميداليات في 15 نوعا من الألعاب الرياضية (الريشة الطائرة وكرة السلة 3×3 والملاكمة والمصارعة والجمباز والجودو وسباق الدراجات وتنس الطاولة وألعاب القوى والقفز على الترامبولين والرماية والكاراتيه والألعاب البهلوانية وكرة القدم الشاطئية والسامبو).

وهذه النسخة من الألعاب الأوروبية هي الثانية بعد النسخة الافتتاحية التي أقيمت في عاصمة أذربيجان باكو عام 2015.

وتربعت روسيا على صدارة قائمة الميداليات في دورة باكو بـ164 ميدالية، 79 ذهبية و40 فضية و45 برونزية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أول شرطي روبوت يبدأ مهامه في الولايات المتحدة