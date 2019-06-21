لوكاشينكو: بوتين سيحضر حفل اختتام الألعاب الأوروبية في مينسك

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصل إلى العاصمة البيلاروسية مينسك لحضور حفل اختتام دورة الألعاب الأوروبية الثانية.

Лукашенко: Путин планирует приехать на закрытие Европейских игр в Минскеhttps://t.co/ONc7teO3Fypic.twitter.com/szO7IaozDD — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 21, 2019

وتنطلق اليوم الجمعة في العاصمة البيلاروسية دورة الألعاب الأوروبية بنسختها الثانية، والتي تستضيفها مينسك في الفترة من 21 وحتى 30 يونيو الجاري.

وسيتنافس في هذه الدورة أكثر من 3600 رياضي من 50 دولة أوروبية على 199 طقما من الميداليات في 15 نوعا من الألعاب الرياضية (الريشة الطائرة وكرة السلة 3×3 والملاكمة والمصارعة والجمباز والجودو وسباق الدراجات وتنس الطاولة وألعاب القوى والقفز على الترامبولين والرماية والكاراتيه والألعاب البهلوانية وكرة القدم الشاطئية والسامبو).

وهذه النسخة من الألعاب الأوروبية هي الثانية بعد النسخة الافتتاحية التي أقيمت في عاصمة أذربيجان باكو عام 2015.

وتربعت روسيا على صدارة قائمة الميداليات في دورة باكو بـ164 ميدالية، 79 ذهبية و40 فضية و45 برونزية.

المصدر: تاس