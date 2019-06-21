حادث مأساوي يودي بحياة متسابقة دراجات روسية بعمر الـ14 عاما (صور وفيديو)

توفيت متسابقة الدراجات الهوائية، الروسية أولغا شتانكو، البالغة 14 عاما، في حادث سير أثناء التدريبات على طريق سريع في مقاطعة أورينبورغ.

وكانت شتانكو في مهمة تدريبية ضمن مجموعة تتكون من 8 دراجين ومدرب، بالإضافة لسيارة مرافقة مزودة بأضواء ساطعة على أحد الطرق السريعة بمقاطعة أورينبورغ، عندما اصطدمت دراجة شتانكو بسيارة من نوع "لادا" يقودها رجل بالغ من العمر 38 عاما، وفارقت على إثرها الحياة.

14-летняя велогонщица из Оренбургской области погибла в ДТП на тренировкеhttps://t.co/Xys5T4lbP0pic.twitter.com/j2cV3H0rSj — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 21, 2019

وبدأت السلطات المحلية على الفور بإجراء تحقيقات شاملة للوقوف على ظروف الحادث وإحداثياته.

oren.ru

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وأعرب اتحاد الدراجات الروسي عن تعازيه الحارة لعائلة شتانكو وأقاربها وأصدقائها.

المصدر: rsport.ria.ru





