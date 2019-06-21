 
مباشر

حادث مأساوي يودي بحياة متسابقة دراجات روسية بعمر الـ14 عاما (صور وفيديو)

الرياضة

حادث مأساوي يودي بحياة متسابقة دراجات روسية بعمر الـ14 عاما (صور وفيديو)
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0r9

توفيت متسابقة الدراجات الهوائية، الروسية أولغا شتانكو، البالغة 14 عاما، في حادث سير أثناء التدريبات على طريق سريع في مقاطعة أورينبورغ.

وكانت شتانكو في مهمة تدريبية ضمن مجموعة تتكون من 8 دراجين ومدرب، بالإضافة لسيارة مرافقة مزودة بأضواء ساطعة على أحد الطرق السريعة بمقاطعة أورينبورغ، عندما اصطدمت دراجة شتانكو بسيارة من نوع "لادا" يقودها رجل بالغ من العمر 38 عاما، وفارقت على إثرها الحياة.

وبدأت السلطات المحلية على الفور بإجراء تحقيقات شاملة للوقوف على ظروف الحادث وإحداثياته.

حادث مأساوي يودي بحياة متسابقة دراجات روسية بعمر الـ14 عاما (صور وفيديو)
oren.ru
أولغا شتانكو
حادث مأساوي يودي بحياة متسابقة دراجات روسية بعمر الـ14 عاما (صور وفيديو)
oren.ru
أولغا شتانكو

وأعرب اتحاد الدراجات الروسي عن تعازيه الحارة لعائلة شتانكو وأقاربها وأصدقائها.

المصدر: rsport.ria.ru


العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أول شرطي روبوت يبدأ مهامه في الولايات المتحدة