تمساحان مصريان يتوقعان نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي (فيديو)

توقع تمساحان مصريان في حديقة الحيوانات بالجيزة، نتيجة المباراة التي ستجمع بين منتخبي مصر وزيمبابوي مساء اليوم الجمعة، على ملعب إستاد القاهرة ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتوجه التمساحان ناحية منتخب مصر، حيث أكل أحدهما السمكة التي كانت موجودة بالقرب من ورقة المنتخب المصري.

ويحتضن إستاد القاهرة الدولي اليوم المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.

وتستعد الجماهير المصرية بطريقة مميزة لمباراة منتخبها ضد منتخب زيمبابوي مع ترقب ما سيفعله معشوقهم الأول النجم محمد صلاح.

المصدر: اليوم السابع