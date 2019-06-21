هاميلتون الأسرع في التجارب الأولى لسباق فرنسا
قاد البريطاني لويس هاميلتون متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات فريقه مرسيدس لاحتلال أول مركزين في التجارب الحرة الأولى في جائزة فرنسا الكبرى اليوم الجمعة.
وسجل هاميلتون دقيقة واحدة و32.738 ثانية، وجاء زميله الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثاني بفارق 0.069 ثانية، ومن بعده شارل لوكلير سائق فيراري بفارق 0.373 ثانية عن زمن هاميلتون.
FP1 at Paul Ricard = DONE ✅— Formula 1 (@F1) June 21, 2019
And it's @LewisHamilton who topped the time sheets ⏱️#F1#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/mUkdLjqI1W
ويبدو مرسيدس مرشحا لتحقيق فوزه العاشر على التوالي والثامن هذا الموسم.
ويتصدر هاميلتون، بطل العالم خمس مرات، البطولة بفارق 29 نقطة عن بوتاس.
🏁 TOP TEN: END OF FP1 🏁— Formula 1 (@F1) June 21, 2019
HAM
BOT
LEC
VER
VET
GAS
NOR 📸
SAI
RIC
ALB#F1#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/ZUWwvVnlIb
المصدر: "رويترز"