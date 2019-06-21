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هاميلتون الأسرع في التجارب الأولى لسباق فرنسا

الرياضة

هاميلتون الأسرع في التجارب الأولى لسباق فرنسا
Globallookpress HOCH ZWEI
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قاد البريطاني لويس هاميلتون متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات فريقه مرسيدس لاحتلال أول مركزين في التجارب الحرة الأولى في جائزة فرنسا الكبرى اليوم الجمعة.

وسجل هاميلتون دقيقة واحدة و32.738 ثانية، وجاء زميله الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثاني بفارق 0.069 ثانية، ومن بعده شارل لوكلير سائق فيراري بفارق 0.373 ثانية عن زمن هاميلتون.

ويبدو مرسيدس مرشحا لتحقيق فوزه العاشر على التوالي والثامن هذا الموسم.

ويتصدر هاميلتون، بطل العالم خمس مرات، البطولة بفارق 29 نقطة عن بوتاس.

المصدر: "رويترز"

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