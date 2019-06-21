هاميلتون الأسرع في التجارب الأولى لسباق فرنسا

قاد البريطاني لويس هاميلتون متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات فريقه مرسيدس لاحتلال أول مركزين في التجارب الحرة الأولى في جائزة فرنسا الكبرى اليوم الجمعة.

وسجل هاميلتون دقيقة واحدة و32.738 ثانية، وجاء زميله الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثاني بفارق 0.069 ثانية، ومن بعده شارل لوكلير سائق فيراري بفارق 0.373 ثانية عن زمن هاميلتون.

ويبدو مرسيدس مرشحا لتحقيق فوزه العاشر على التوالي والثامن هذا الموسم.

ويتصدر هاميلتون، بطل العالم خمس مرات، البطولة بفارق 29 نقطة عن بوتاس.

🏁 TOP TEN: END OF FP1 🏁



HAM

BOT

LEC

VER

VET

GAS

NOR 📸

SAI

RIC

ALB#F1#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/ZUWwvVnlIb — Formula 1 (@F1) June 21, 2019

المصدر: "رويترز"