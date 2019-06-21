بالفيديو.. كيريوس يتهم حكما "بالغش" ويسخر من قبعته

فقد نيك كيريوس البالغ 24 عاما أعصابه واستدار ليوجه حديثه إلى الحكم فيرغس ميرفي، بعد أن أهدر نقطة حسم المجموعة الأولى عندما اعتقد أن ضربة إرسال منافسه الإسباني تخطت حدود الملعب.

وقال كيريوس: "الكرة خارج الملعب بمسافة (كيلو متر)، الأمر ليس مزحة، ما الذي تفعله؟ إنها بعيدة جدا، ماذا تفعل؟ أرفض مواصلة اللعب".

بعدها تلقى كيريوس تحذيرا لانتهاك اللوائح بسبب ارتكاب تصرف ينافي الروح الرياضية قبل أن يسخر لاحقا من القبعة التي كان يرتديها الحكم ويقول: "إنها مزحة يا رجل، قبعتك تبدو سخيفة"، كما ظل كيريوس ينتقد الحكام وهدد بالانسحاب من المباراة.

وبدأ بالحديث بصوت عال، قائلا: "كانت الكرة خارج الملعب بمسافة كبيرة، لن أبذل كامل جهدي في المباراة إذا كان حكم الخط غشاشا، لا أريد مواصلة اللعب".

"... your hat looks ridiculous also, it's not even sunny" - @NickKyrgiospic.twitter.com/CQnHQZfzp5 — Tom Hartley (@TomHartley_7) June 20, 2019

ووصف كيريوس التحكيم بأنه كان "فضيحة" في شوط كسر التعادل (في المجموعة الأولى)، ثم طلب التحدث إلى مشرف البطولة بعد الفوز بالمجموعة الأولى بواقع 7-6.

وفاز كيريوس باللقاء في النهاية بنتيجة 7-6 و6-3 ليتأهل للدور الثاني على أن يواجه الكندي الصاعد فليكس أوجيه-ألياسيم.

وكان قد انسحب كيريوس من بطولة فرنسا المفتوحة بسبب وعكة صحية بعد فترة وجيزة من تصريحات انتقد فيها البطولة.

المصدر: eurosport.ru