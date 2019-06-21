شاهد.. الأوروغواي تنجو من هزيمة أمام اليابان بمساعدة مثيرة للجدل من حكم الفيديو

انتهت مواجهة الأوروغواي واليابان بالتعادل 2-2، والتي أقيمت، صباح الجمعة، على ملعب "جريميو أرينا"، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا 2019 في البرازيل.

وافتتح التسجيل لليابان كوجي ميوشي عند الدقيقة 25، ليعادل لويس سواريز الكفة للأوروغواي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ثم عاد ميوشي وسجل الهدف الثاني للساموراي في الدقيقة 59، قبل أن يحرز خوسيه ماريا خيمينيز هدف التعادل في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة قرارين تحكيميين مثيرين للجدل، عندما احتسب الحكم خطأ ضد المدافع ناوميتشي أويدا، الذي بدا أنه تعرض للعنف من إدينسون كافاني في صراعهما على الكرة، وسط ذهول الفريق الآسيوي.

VAR with another absolute shocker. Uruguay awarded a penalty against Japan for this. Edinson Cavani appears to inadvertently kick the defender. Football really is in a bit of a mess with this. pic.twitter.com/HFSQpaSPdo — Colin Millar (@Millar_Colin) June 20, 2019

وزاد غضب اليابان بعد الاستراحة عندما حُرمت من ركلة جزاء عقب تدخل من المدافع خوسيه خيمنيز ضد شويا ناكاجيما.

So Uruguay get a pen which was never a foul but Gimenez fouls Nakajima and VAR doesn’t give this a penalty for Japan? No consistency. Shocking #CopaAmericapic.twitter.com/bhdi4uIrDG — Lou (@louorns) June 21, 2019

ورفع منتخب الأوروغواي الفائز بلقب "كوبا أمريكا" 15 مرة، رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، لكنه سينتظر حتى آخر مباراة في المجموعة لضمان التأهل لدور الثمانية، في حين بات رصيد اليابان نقطة واحدة في المركز الثالث.

المصدر: وكالات