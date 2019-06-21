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شاهد.. الأوروغواي تنجو من هزيمة أمام اليابان بمساعدة مثيرة للجدل من حكم الفيديو

الرياضة

شاهد.. الأوروغواي تنجو من هزيمة أمام اليابان بمساعدة مثيرة للجدل من حكم الفيديو
Reuters Henry Romero
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انتهت مواجهة الأوروغواي واليابان بالتعادل 2-2، والتي أقيمت، صباح الجمعة، على ملعب "جريميو أرينا"، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا 2019 في البرازيل.

وافتتح التسجيل لليابان كوجي ميوشي عند الدقيقة 25، ليعادل لويس سواريز الكفة للأوروغواي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ثم عاد ميوشي وسجل الهدف الثاني للساموراي في الدقيقة 59، قبل أن يحرز خوسيه ماريا خيمينيز هدف التعادل في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة قرارين تحكيميين مثيرين للجدل، عندما احتسب الحكم خطأ ضد المدافع ناوميتشي أويدا، الذي بدا أنه تعرض للعنف من إدينسون كافاني في صراعهما على الكرة، وسط ذهول الفريق الآسيوي.

وزاد غضب اليابان بعد الاستراحة عندما حُرمت من ركلة جزاء عقب تدخل من المدافع خوسيه خيمنيز ضد شويا ناكاجيما.

ورفع منتخب الأوروغواي الفائز بلقب "كوبا أمريكا" 15 مرة، رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، لكنه سينتظر حتى آخر مباراة في المجموعة لضمان التأهل لدور الثمانية، في حين بات رصيد اليابان نقطة واحدة في المركز الثالث.

المصدر: وكالات

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