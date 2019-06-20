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فيدرر يتخطى تسونغا بصعوبة في دورة هاله

الرياضة

فيدرر يتخطى تسونغا بصعوبة في دورة هاله
Reuters
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واجه السويسري المخضرم روجر فيدرر صعوبة كبيرة في تخطي منافسه الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بالفوز عليه 7-6 (7-5) و4-6 و7-5 ليحجز بطاقته في الدور ربع النهائي لدورة هاله الألمانية للتنس.

وكان فيدرر الساعي إلى الفوز بالدورة الألمانية للمرة العاشرة في مسيرته، في طريقه لحسم المباراة عندما فاز بالمجموعة الأولى وكسر إرسال منافسه في المجموعة الثانية، لكن تسونغا انتفض بقوة ونجح في الفوز بها ومعادلة الأرقام.

وفي الثالثة ظل التعادل قائما حتى 5-5 عندما نجح فيدرر بكسر إرسال منافسه في الشوط الحادي عشر ثم فاز بإرساله والمباراة بعد ساعتين و16 دقيقة.

ويلتقي فيدرر في ربع النهائي مع الإسباني باوتيستا أغوت الفائز على الفرنسي الآخر ريشار غاسكيه 6-1 و6-4.

المصدر: أ ف ب

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