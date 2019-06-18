أول تعليق من محامي بلاتيني بعد "الاعتقال"

علق وليام بوردون المحامي الخاص بميشيل بلاتيني الرئيسي السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على واقعة اعتقاله الثلاثاء فيما يتعلق بتحقيق فساد في منح قطر استضافة بطولة كأس العالم 2022.

وقال بيان صادر من محامي بلاتيني، أبرزته صحيفة "ميرور" البريطانية: "بعد الاستماع لميشيل بلاتيني في نفس التحقيق بالمحكمة المفتوحة في العام الماضي، يتم الآن استجوابه لأسباب تقنية".

وأضاف المحامي: "ما حدث مع بلاتيني لا يعد بأي حال من الأحوال عملية اعتقال، لكنه مجرد جلسة استماع كشاهد في سياق التحقيقات".

وواصل: "يعبر بلاتيني عن نفسه في الاستجواب بهدوء ودقة، كما أنه يجيب على جميع الأسئلة، بما في ذلك الأمور المتعلقة بشروط منح فرنسا استضافة يورو 2016".

وأكمل: "بلاتيني لم يقم بأفعال يلوم نفسه بشأنها، كما أنه أبلغ السلطات بأنه لا يعرف بعض الحقائق التي تقع خارج محيط سلطاته".

وأتم محامي بلاتيني: "ميشيل واثق تماما من الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالتحقيقات".

وتولى ميشيل بلاتيني البالغ 63 عاما منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد انتخابه عام 2007، لكنه أبعد عن منصبه عام 2015 بقرار من لجنة الأخلاقيات في "اليويفا".

ويعتبر بلاتيني أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الفرنسية والعالمية، ونال جائزة الكرة الذهبية التي كانت تمنح لأفضل لاعب في أوروبا 3 مرات أعوام 1983 و1984 و1985، كما قاد نادي يوفنتوس الإيطالي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عام 1985، ناهيك عن تحقيقه أول لقب لمنتخب فرنسا في كأس أمم أوروبا 1984.

المصدر: وكالات