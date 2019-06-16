السويد إلى ثاني أدوار مونديال السيدات 2019
حجز منتخب السويد مقعدا له في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للسيدات، إثر فوزه العريض على نظيره التايلاندي (5-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.
وسجلت خماسية السويد كل من، ليندا سيمبرانت (د. 6)، كوسوفاري أسلاني (د. 19)، فريدولينا رولفو (د. 42)، لينا هورتيج (د. 81)، إيلين روبينسون (د. 90 من ضربة جزاء).
The #PlayeroftheMatch presented by @Visa for #SWETHA is @KosovareAsllani!#FIFAWWCpic.twitter.com/MxZR4U9jaz— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 16 июня 2019 г.
بينما سجلت التايلاندية كانجانا سانغنغوين هدف بلادها اليتيم، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.
2/2 for Sweden! #SWETHA | #FIFAWWC— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 16 июня 2019 г.
🇸🇪🇹🇭 pic.twitter.com/vTsi3lazuZ
وحقق منتخب السويد انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بالتالي بصدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، ليضمن صعوده مبكرا إلى دور الستة عشر، للبطولة المقامة حاليا في فرنسا.
بينما منيت تايلاند بالهزيمة الثانية على التولي، وتتذيل قائمة المجموعة. ويحتل المنتخب الأمريكي المركز الثاني، برصيد ثلاث نقاط، قبل مواجهته نظيره التشيلي، في وقت لاحق من اليوم.
المصدر: وكالات