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السويد إلى ثاني أدوار مونديال السيدات 2019

الرياضة

السويد إلى ثاني أدوار مونديال السيدات 2019
AFP /CHRISTOPHE SIMON
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حجز منتخب السويد مقعدا له في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للسيدات، إثر فوزه العريض على نظيره التايلاندي (5-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

وسجلت خماسية السويد كل من، ليندا سيمبرانت (د. 6)، كوسوفاري أسلاني (د. 19)، فريدولينا رولفو (د. 42)، لينا هورتيج (د. 81)، إيلين روبينسون (د. 90 من ضربة جزاء).

بينما سجلت التايلاندية كانجانا سانغنغوين هدف بلادها اليتيم، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وحقق منتخب السويد انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بالتالي بصدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، ليضمن صعوده مبكرا إلى دور الستة عشر، للبطولة المقامة حاليا في فرنسا.

بينما منيت تايلاند بالهزيمة الثانية على التولي، وتتذيل قائمة المجموعة. ويحتل المنتخب الأمريكي المركز الثاني، برصيد ثلاث نقاط، قبل مواجهته نظيره التشيلي، في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: وكالات

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