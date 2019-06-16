كولومبيا تسقط الأرجنتين في "كوبا أمريكا" (فيديو)

حقق منتخب كولومبيا بداية رائعة اليوم، بإسقاطه نظيره الأرجنتيني بثنائية نظيفة، في افتتاح مباريات المنتخبين ضمن المجموعة الثانية لبطولة "كوبا أمريكا 2019" المقامة في البرازيل.

واستحقت كولومبيا الفوز بعد أداء رائع سجلت خلاله هدفين في الشوط الثاني، عبر روجر مارتينيز، ودوفان زاباتا، في الدقيقتين 71 و86، محققة أول فوز لها على الأرجنتين في "كوبا أمريكا" منذ عشرين عاما.

Colombia's James punishes Messi's Argentina look at this goal pic.twitter.com/Xd0nWXuykh — The Mt. Kenya Times🏅 (@themtkenyatimes) 16 июня 2019 г.

في المقابل، فقد خسر المنتخب الأرجنتيني مباراته الافتتاحية في مسابقة "كوبا أمريكا"، للمرة الأولى منذ 40 عاما.

ورفعت كولومبيا رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثانية مؤقتا، في انتظار إجراء مواجهة أخرى عن هذه المجموعة، التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، المنتخب القطري (ضيف البطولة) بنظيره الباراغوياني.

المصدر: وكالات