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شاهد.. توافد ضيوف حفل زفاف راموس من بينهم بيكه وبغياب رونالدو

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شاهد.. توافد ضيوف حفل زفاف راموس من بينهم بيكه وبغياب رونالدو
AFP /CRISTINA QUICLER
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بدأ الضيوف بالتوافد لحضور حفل زفاف قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، سيرخيو راموس وصديقته بيلار روبيو، اليوم السبت، في إشبيلية مسقط رأس قائد الفريق الملكي.

ودعا راموس وصديقته نحو 500 ضيف لحضور حفل الزفاف، وفي مقدمتهم رئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيرز، ومديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، إضافة إلى زميله السابق في المنتخب جيراد بيكه وصديقته المغنية شاكيرا، بينما تجاهل زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

ومن بين الضيوف أيضا رباعي ريال مدريد: داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز والكرواتي لوكا مودريتش والكوستاريكي كيلور نافاس.

وثنائي برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

ولاعبو ريال مدريد السابقون: الإنجليزي ديفيد بيكهام، فرناندو هييرو، راؤول غونزاليس، البرازيلي رونالدو نازاريو (الظاهرة)، روبرتو كارلوس، والحارس إيكر كاسياس.

ومدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سابقا، فيسنتي دل بوسكي. ولويس هنريكي المدرب الحالي لمنتخب "فوريا لا روخا".

المصدر: وكالات 

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