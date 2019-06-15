شاهد.. توافد ضيوف حفل زفاف راموس من بينهم بيكه وبغياب رونالدو
بدأ الضيوف بالتوافد لحضور حفل زفاف قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، سيرخيو راموس وصديقته بيلار روبيو، اليوم السبت، في إشبيلية مسقط رأس قائد الفريق الملكي.
[DIRECTO 🔴] Boda Sergio Ramos y Pilar Rubio: el futbolista saluda muy sonriente. El chaqué es de cuadros en tono gris oscuro https://t.co/nE2IwL5FSP#Sevillahoy Vídeo: @ManuFerGomezFotpic.twitter.com/lfTlSE2PZo— ABC Sevilla DIRECTO (@DirectoABCSev) 15 июня 2019 г.
ودعا راموس وصديقته نحو 500 ضيف لحضور حفل الزفاف، وفي مقدمتهم رئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيرز، ومديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، إضافة إلى زميله السابق في المنتخب جيراد بيكه وصديقته المغنية شاكيرا، بينما تجاهل زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.
[DIRECTO 🔴] Boda Sergio Ramos y Pilar Rubio: Florentino Pérez ha llegado junto a Jose Ángel Sánchez https://t.co/nE2IwL5FSP#Sevillahoy Vídeo: @ManuFerGomezFotpic.twitter.com/loqwrH9p0a— ABC Sevilla DIRECTO (@DirectoABCSev) 15 июня 2019 г.
ومن بين الضيوف أيضا رباعي ريال مدريد: داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز والكرواتي لوكا مودريتش والكوستاريكي كيلور نافاس.
[DIRECTO 🔴] Boda Sergio Ramos y Pilar Rubio: Keilor Navas con chaqué azulón. Su mujer con una raja en la falda https://t.co/nE2IwL5FSP#Sevillahoy Vídeo: @ManuFerGomezFotpic.twitter.com/CAvlvFmnLV— ABC Sevilla DIRECTO (@DirectoABCSev) 15 июня 2019 г.
وثنائي برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.
ولاعبو ريال مدريد السابقون: الإنجليزي ديفيد بيكهام، فرناندو هييرو، راؤول غونزاليس، البرازيلي رونالدو نازاريو (الظاهرة)، روبرتو كارلوس، والحارس إيكر كاسياس.
[DIRECTO 🔴] Boda Sergio Ramos y Pilar Rubio: llegan a la Catedral una de las parejas más esperadas, Los Beckham. Ella de color claro y con stilettos color rosa fucsia https://t.co/nE2IwL5FSP#Sevillahoy Vídeo: @ManuFerGomezFotpic.twitter.com/iN0zaaKlNv— ABC Sevilla DIRECTO (@DirectoABCSev) 15 июня 2019 г.
[DIRECTO 🔴] Boda Sergio Ramos y Pilar Rubio: el futbolista Roberto Carlos y su pareja llegan a la boda https://t.co/nE2IwL5FSP#Sevillahoy Vídeo: @ManuFerGomezFotpic.twitter.com/MGasOWDQfF— ABC Sevilla DIRECTO (@DirectoABCSev) 15 июня 2019 г.
ومدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سابقا، فيسنتي دل بوسكي. ولويس هنريكي المدرب الحالي لمنتخب "فوريا لا روخا".
المصدر: وكالات