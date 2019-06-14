انسحب الثنائي التونسي مالك الجزيري وإسكندر المنصوري من مباراتهما أمام الثنائي الأمريكي هنتر ريس وإيفان كينغ، في الدور ثمن النهائي لدورة كازاخستان للتنس.

وخسر الجزيري والمنصوري المجموعة الأولى بثلاثة أشواط مقابل ثلاثة، بعد سوء الحظ في الشوط الثامن، الذي شكل نقطة انعطاف فيها وفي المباراة.

فقد خسر الثنائي التونسي إرسالهما، عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخرهم بثلاثة أشواط مقابل أربعة، في الشوط الثامن (15-40)، بسبب كرة "طائشة" ردها عاليا أحد الأمريكيين، فغيرت من مسارها واصطدمت بشكل مفاجئ بأحد القائمين المساندين للشبكة، قبل أن تتهادى في ملعب الزوجي التونسي، فلم يستطع أحدهما ردها بالشكل المناسب ليخسرا المجموعة.

وقرر الثنائي التونسي الانسحاب في فترة الاستراحة ما بين المجموعتين، ليتأهل الزوجي الأمريكي إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

المصدر: وكالات