بنفيكا يتفق مع لاعب عراقي تمهيدا لضمه

يسعى نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم للتعاقد مع الدولي العراقي أسامة رشيد مقابل مليوني يورو، حسبما ذكرت الصحف البرتغالية اليوم.

ونشرت صحيفة "ريكورد" صورة للاعب البالغ 27 عاما على غلافها، وعلقت عليها "رشيد على رادار بنفيكا بقيمة مليوني يورو".

وحمل رشيد ألوان "سانتا كلارا" البرتغالي في الموسمين الماضيين سجل فيهما 20 هدفا في 75 مباراة بعد انضمامه من لوكوموتيف بلوفديف البلغاري، علما بأنه دافع عن ألوان منتخبات الفئات العمرية لهولندا بين 2007 و2010.

وأشارت "أبولا" إلى أن تفاصيل التعاقد بين الطرفين قد تم الاتفاق عليها وقد يوقع اللاعب الذي تبلغ قيمة فسخ عقده 1.2 مليون يورو في الساعات المقبلة.

وكان رشيد ضمن تشكيلة "أسود الرافدين" التي بلغت ثمن نهائي كأس آسيا 2019 الأخيرة في الإمارات، لكنه بقي لاعبا بديلا في معظم مباريات بلاده.

المصدر:أ ف ب