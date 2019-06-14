رسميا.. مالديني مديرا تقنيا لميلان

أعلن نادي ميلان خامس الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" اليوم، تعيين أسطورته باولو مالديني مديرا تقنيا له.

وقال النادي الإيطالي في بيان إن مالديني سيعمل عن كثب مع الكرواتي زفونيمير بوبان، الرئيس التنفيذي الجديد لـ"الروسونيري".

يسر إيه سي ميلان الإعلان عن تعيين باولو مالديني كمديراً تقنياً جديداً للنادي. سيعمل عن كثب مع زفونيمير بوبان، الرئيس التنفيذي الجديد للنادي لنشاط كرة القدم. pic.twitter.com/HyrRCdyXSz — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) 14 июня 2019 г.

وأكد ميلان أن المهمة الأولى لمالديني ستكون إدارة خطة التطوير الخاصة بالفريق بشكل عام، بما في ذلك الأولويات الحالية التي تتمثل في سوق الانتقالات.

يسر أي سي ميلان أن يعلن عن تعيين زفونيمير بوبان في منصب الرئيس التنفيذي للنادي لنشاط كرة القدم. سيكون بوبان مسؤولاً عن تنسيق أنشطة النادي الرياضية والإشراف عليها وسيعمل عن كثب مع المدير التنفيذي للنادي إيفان جازيديس والمدير التقني المعين حديثًا باولو مالديني. pic.twitter.com/4s4jBdA89q — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) 14 июня 2019 г.

أما بوبان، فسيكون مسؤولا عن تنسيق أنشطة النادي الرياضية والإشراف عليها، وسيعمل عن كثب مع المدير التنفيذي للنادي إيفان غازيديس، والمدير التقني المعين حديثا مالديني.

ومن المتوقع أن يتولى المدرب ماركو جيامباولو، الذي فسخ عقده مع سامبدوريا اليوم، مسؤولية تدريب ميلان خلفا لجينارو غاتوزو الذي ترك منصبه مع نهاية الموسم المنصرم، بعد اكتفاء الفريق بالمركز الخامس في الدوري، وفشله في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعد مالديني البالغ 50 عاما من أساطير ميلان، ودافع عن ألوان الفريق "اللومباردي" بين العامين 1985 و2009، وشارك خلال تلك الفترة في 901 مباراة، وسجل 33 هدفا وصنع 21 هدفا آخر.

وتوج مالديني مع ميلان بعدة ألقاب، منها 5 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس السوبر الأوروبي، و7 في الدوري الإيطالي، و5 في السوبر الإيطالي، ولقب واحد في كأس العالم للأندية.

أما بوبان، فقد حمل قميص ميلان 10 أعوام (من 1991 حتى 2001)، وكان ضمن الجيل الذهبي للنادي تحت إدارة أريغو ساكي في تسعينيات القرن الماضي.

المصدر: @acmilan