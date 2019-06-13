غوارديولا يثير الجدل بفيديو مسجل!

أثار المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الكثير من الجدل بتوجيهه رسالة عبر مقطع فيديو إلى الفريق الإيطالي "Fasano's BS Soccer Team" لكرة القدم للأطفال.

وتحدث بيب غوارديولا باللغة الإيطالية لمدة 22 ثانية، وهو واقف في ملعب للغولف بعيدا عن كرة القدم، وتمنى للاعبين الشبان التوفيق والنجاح، وأضاف في النهاية: "ربما سأراكم في القريب العاجل".

وعزز المدرب الإسباني بهذا الفيديو الشائعات حول انتقاله إلى يوفنتوس، الذي يبحث عن مدرب بعد استقالة ماسيميليانو أليغري.

وقد يغادر غوارديولا مانشستر سيتي في حال تم استبعاد الفريق الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا، بسبب خرقه لقوانين اللعب المالي النظيف، وذلك وفقا لوسائل الإعلام الإيطالية.

ويتحدث بيب غوارديولا باللغة الإيطالية، وسبق له اللعب في الفترة من 2001 إلى 2003، مع روما و"بريشيا".

المصدر: وكالات