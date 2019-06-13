استبعد المدرب فجر إبراهيم المهاجم عمر خربين نهائيا عن صفوف المنتخب السوري لكرة القدم، على خلفية عدم التزامه بالالتحاق بالمعسكر التدريبي الأخير وتخلفه عن مباراتين وديتين.

وأكد إبراهيم أنه قرر استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب انضباطية، أبرزهم خربين، ومدافع العهد اللبناني أحمد الصالح، الذي حمل شارة قيادة المنتخب منذ تنازل عنها عمر السومة في كأس آسيا 2019.

وأوضح في مؤتمر صحفي: "سيتم استبعاد عدة لاعبين وضم لاعبين جدد من عناصر المنتخب الأولمبي" إلى تشكيلة المنتخب الأول.

وأضاف: "هناك قرارات ستصدر عن اتحاد الكرة ورفعنا توصيات لاستبعاد بعض اللاعبين وعمر خربين وأحمد الصالح لن يكونا معنا في المرحلة القادمة، وكذلك أياز عثمان (دينامو دريسدن الألماني)، وغابريال السومي (نيو إنغلند ريفولوشن الأمريكي) لأسباب فنية وسلوكية".

وأكد المدرب الذي تولى مهام الإدارة الفنية للمنتخب مطلع العام الحالي خلفا للألماني برند شتانغه المقال بسبب سوء النتائج في كأس آسيا، أنه "كانت هناك موافقة مسبقة من جميع اللاعبين الذين عادوا للالتزام بمعسكر المنتخب وفوجئنا بعدم التحاق خربين رغم وجوده في دمشق، والحقيقة أنه لم يقدم أي عذر لعدم التحاقه فتقرر استبعاده نهائيا".

ويعد خربين (25 عاما) لاعب الهلال السعودي الذي كان معارا في الفترة الماضية لـ"بيراميدز" المصري، من أبرز المهاجمين السوريين، وخاض مع المنتخب 38 مباراة دولية سجل فيها 18 هدفا. كما اختير أفضل لاعب في آسيا لعام 2017.

وبشأن الصالح، أوضح المدرب المساعد غسان معتوق لوكالة فرانس برس أنه "تهرب من السفر وتصنع الإصابة حتى يتفرغ للعب مع فريقه العهد اللبناني في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي".

وتلقى المنتخب السوري خسارتين في مباراتين وديتين في الأيام الماضية، إذ سقط أمام إيران بخماسية نظيفة، وأمام أوزبكستان بهدفين دون رد.

المصدر: أ ف ب