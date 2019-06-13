بعد الجدل الكبير الذي خلفه حصول محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي على غرفة منفردة في معسكر منتخب مصر، واتهامه بالغرور، خرجت وسائل إعلام مصرية بتفسير منطقي وبرأت ساحة صلاح.

وقالت وسائل الإعلام المصرية أن مصدرا مقربا من معسكر المنتخب، نفى بشكل قاطع طلب صلاح التواجد منفردا في غرفة بمعسكر "الفراعنة" استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، مؤكدا "الجميع لا يفكر سوى في البطولة القارية، لاسيما وأن أياما قليلة تفصلنا على انطلاق العرس الكروي الإفريقي، والذي يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لمصر".

وأعطى المصدر تفسيرا منطقيا لتواجد صلاح في غرفة لوحده، حيث أرجع ذلك لكون عدد لاعبي المنتخب المصري 23 لاعبا، وهو عدد فردي، وتتبقى غرفة واحدة شاغرة، ومع انضمام صلاح تم منحه تلك الغرفة.

وأوضح المصدر، أن صلاح اعتاد التواجد في غرفة منفردة خلال معسكرات المنتخب المصري.

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وانضم صلاح لمعسكر "الفراعنة" أمس، كآخر الملتحقين، لحصوله على فترة راحة، بعد موسم شاق خاضه مع ليفربول.

وتنطلق النسخة الـ32 من بطولة كأس أمم إفريقيا في الـ19 من الشهر الجاري وتستمر حتى الـ19 من الشهر المقبل، ويتنافس منتخب مصر مستضيف البطولة في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبات الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي.

المصدر: وكالات